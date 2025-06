Fotonotizia | Disegni dei bambini in mostra in Comune.

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Fotonotizia | La residenza comunale di piazza del Popolo ospita in questi

giorni un allestimento d’eccezione, che vede al centro decine di disegni

realizzati dai bambini dei nostri nidi e delle nostre scuole d’infanzia. Gli

stessi che hanno dato vita, di recente alla Torre Saracena, a una mostra

espressamente dedicata all’evoluzione del gesto grafico nei più piccoli;

iniziativa impreziosita da un laboratorio a cura di Nicolò Vasini, in arte

Yopoz, il quale ha poi elaborato in due opere proprie, i segni e i disegni

impressi su carta da parte dei bambini.

