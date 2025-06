Forze dell’Ordine: Carloni (Lega), in arrivo 6 assegnazioni Ps in provincia Pesaro Urbino. Grazie Piantedosi e Molteni

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

“Continua l’impegno costante della Lega per la sicurezza di Pesaro e Urbino. Grazie all’impegno del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo 6 assegnazioni per il potenziamento degli organici della Polizia di Stato nella nostra provincia. I nostri uomini e donne in divisa rappresentano un baluardo di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. Intensificare la presenza delle forze di Polizia è fondamentale per garantire maggiore controllo dei nostri territori, scongiurando episodi di microcriminalità che destano particolare allarme sociale e pregiudicano il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini”.

Così il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni.