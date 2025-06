(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Fisco: Sisto, indispensabile riforma dei reati concorsuali

“Il governo sta lavorando per cambiare la concezione del fisco, che si

accinge a diventare ‘ragionevole’. Stiamo poi lavorando sui reati

concorsuali, la cui riforma, dopo le scelte del codice della crisi, è

indispensabile. Proprio Il codice della crisi ha consentito all’impresa di

avere altre chance, anche quando è in difficoltà: basti pensare alla

composizione negoziata. Non c’è più, quindi, la lama della ghigliottina che

pende sull’impresa che sbaglia. Si sta progressivamente creando un rapporto

più virtuoso tra pubblico e privato, in cui la funzione del professionista,

quale garante della ortodossia, è fondamentale”. Lo ha detto il vice

ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo agli Stati

generali dei commercialisti a Roma. “Questo governo sta provando a smentire

la dicotomia assurda per cui il privato è sinonimo di opacità e il pubblico

di correttezza – ha proseguito -. È un pregiudizio che va superato,

fissando il principio per cui, se il privato rispetta le regole, ha ben

titolo di giocare in squadra con il pubblico. In questa dinamica, il

professionista ha il ruolo di garante di tale rispetto”.