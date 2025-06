Con l’arrivo dell’estate sboccia la stagione dei mercatini: da quelli al mare a quelli in centro storico tutti i venti appuntamenti da non perdere

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini, 10 giugno 2025

comunicato stampa

Con l’arrivo del caldo è un piacere andar per mercatini al calar del sole. e sono una ventina quelli da scoprire fra mare e città con le loro bancarelle di artigianato locale, dove scovare pezzi unici o andare alla ricerca di un souvenir particolare, di un capo d’abbigliamento vintage o semplicemente per fare una passeggiata serale tra le luci del centro storico o della marina.

Rimini offre una vivace scena di mercati e mercatini che accontentano ogni gusto. Il mercato settimanale, tra i più grandi dell’Emilia-Romagna, anima il centro storico ogni mercoledì e sabato mattina (7.00 – 13.00) e si sviluppa nella zona non lontano dalla stazione ferroviaria, attorno a piazzale Gramsci, parcheggio Clementini, via Castelfidardo, via Dante/IV Novembre, piazza Tre Martiri, Arco d’Augusto.

A questo si aggiungono mercati dedicati all’artigianato e ai prodotti “fatti a mano”, così come appuntamenti per gli amanti dell’antiquariato, del modernariato e del vintage. Non mancano poi iniziative speciali, come i mercatini gestiti direttamente dai bambini, che offrono un’occasione unica per scoprire piccoli tesori.

Da non perdere è Rimini Antiqua, un appuntamento fisso ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre). Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e una parte di Corso d’Augusto si animano, popolandosi di oggetti antichi, moderni e vintage. Tra ceramiche, gioielli, libri e mobili, potrete trovare veri e propri tesori, pezzi unici che aspettano solo di raccontare la loro storia ai collezionisti e agli appassionati.

Sempre in centro storico, ogni venerdì sera, da giugno a settembre, la suggestiva Piazza Cavour si accende con il doppio appuntamento di Venerdì sera in centro e Venerdì d’Arte. Qui, antiquariato e modernariato si fondono con l’artigianato artistico e vere e proprie opere d’arte. È un’occasione per passeggiare sotto le stelle, lasciandosi ispirare da creazioni uniche e inaspettate. L’orario, dalle 18:30 alle 23:30, rende l’esperienza perfetta per trovare refrigerio nelle calde serate estive.

Per chi ama il fatto a mano, ogni mercoledì sera, dal 25 giugno al 27 agosto, Piazza Tre Martiri ospita anche Artigiani al Centro by Night. Questo è il luogo ideale per incontrare artigiani, designer e creativi che espongono le loro originali creazioni dalle 18:00 alle 23:00.

Per i più piccoli c’è I ricordi in soffitta. Ogni mercoledì, dal 2 luglio al 27 agosto, Piazza Cavour ospiterà un mercatino dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Sono loro i protagonisti, che espongono i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti e libri. Un vero e proprio viaggio nella memoria per i più grandi e un’occasione divertente per i più piccoli di fare affari o trovare nuovi tesori, dalle 17:30 alle 23:30.

Per gli amanti delle due ruote d’epoca, ci sono le Mostre scambio estive al Museo del Motociclo. Tre domeniche speciali (15 giugno, 20 luglio, 17 agosto), in Via Casalecchio 58/n, dedicate a moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate e modellismo. È un’occasione unica per immergersi nella storia delle due ruote, magari abbinando la visita al mercatino a quella del Museo Nazionale del Motociclo, il primo in Italia aperto al pubblico.

Non mancano infine i mercati dei prodotti a Km 0. Poco distante dal Ponte di Tiberio, ad esempio, ogni venerdì mattina si possono trovare i migliori prodotti di stagione del territorio e acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni limitrofi. Un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta.

Anche al mare le località balneari di Rimini prendono vita ogni sera con una miriade di mercatini, ideali per una passeggiata rilassante dopo cena tra luci, musica e bancarelle colorate. Ogni quartiere ha il suo carattere distintivo, ma tutti offrono artigianato, curiosità e un’atmosfera vacanziera.

Da Marina Centro, che ogni giovedì sera (dalle 18:00 a mezzanotte) anima viale Vespucci con una sagra estiva di artigianato artistico spesso accompagnata da musica e intrattenimento, fino a Torre Pedrera, dove il lunedì sera (fino al 15 settembre) troverete ‘Mercatorre’ in via Tolmetta, e il venerdì sera (fino al 5 settembre) il ‘Mercamare’ sul Lungomare San Salvador, entrambi con artigianato e antiquariato locale. Torre Pedrera pensa anche ai più piccoli con Mercabimbi in Piazza Sacchini in date specifiche dopo quella del 2 giugno:7 luglio, 4 agosto.

A Viserba, ogni martedì sera (dal 3 giugno al 9 settembre, dalle 18:00 alle 23:30) Piazza Pascoli ospita il ‘Mercatino degli Artigiani’, mentre a Viserbella il giovedì sera (fino all’11 settembre, dalle 20:00 a mezzanotte) non perdetevi il vivace ‘Viserbella Street Market’ in Via Porto Palos.

Rivabella vi aspetta ogni venerdì sera (dal 13 giugno al 5 settembre, dalle 18:00 alle 23:30) in Piazzale Adamello con la mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’, mentre a Marebello, ogni mercoledì (dal 18 giugno al 10 settembre, dalle 17:00 a mezzanotte) il Parco Laureti ospita un mercatino di artigianato e collezionismo.

Bellariva anima le sue domeniche (dal 22 giugno al 31 agosto, dalle 17:00 a mezzanotte) con una mostra mercato di artigianato, hobbistica e collezionismo al Parco del Mare (Bagno 88-94).

Infine, Miramare offre ben tre appuntamenti: ogni martedì (fino al 9 settembre, dalle 16:30 alle 23:30) sul Lungomare Spadazzi c’è la ‘Fiera mercato artigianale’ con musica e intrattenimento; il giovedì (dal 5 giugno all’11 settembre, dalle 17:00 a mezzanotte) in viale Oliveti troverete ‘La Fiera di Miramare’, un mercatino più tradizionale; e ogni lunedì (dal 9 giugno al 1° settembre, dalle 18:00) sempre in viale Oliveti, la ‘Festa dei Balocchi’, un mercatino di scambio giochi per i bambini dai 5 ai 12 anni.

Ecco l’elenco dei Mercatini

In centro storico:

29 giugno – 31 agosto – 28 settembre – 26 ottobre – 30 novembre 2025

Rimini centro storico, Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre, espositori specializzati e selezionati da diverse città d’Italia espongono veri tesori per appassionati e collezionisti, dando vita alla mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage.

tutti i venerdì dal 6 giugno al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro e Venerdì d’Arte

ogni mercoledì sera, dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Tre Martiri

Artigiani al Centro by Night

L’appuntamento estivo serale con la Mostra mercato dell’artigianato handmade. Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi.

domenica 15 giugno, 20 luglio, 17 agosto 2025

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n – Rimini

Mostre scambio estive al museo del Motociclo

Tre domeniche per gli appassionati del settore motoristico delle due ruote d’epoca.

Nel mercatino, è possibile trovare moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster e modellismo. In estate è un’occasione per visitare il Museo Nazionale, il primo in Italia aperto al pubblico, dove si può ripercorrere la storia di questo fantastico mezzo a due ruote.

Ingresso gratuito al mercatino, 5€ per ingresso al Museo.

tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, Piazza Cavour

I ricordi in soffitta

Mercatino dei ragazzi dai 6 ai 12 anni che espongono i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri e tanto altro legato all’infanzia.

Orario: 17.30 – 23.30 Info: 0541.781108 http://www.cocap.it

Mercatini estivi e sagre locali ‘Cento giorni in festa’ al mare

Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 11 settembre 2025

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 – dal 2 giugno al 15 settembre 2025

‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 – dal 30 maggio al 5 settembre 2025

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

2 giugno – 7 luglio e 4 agosto 2025

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 3 giugno al 9 settembre 2025

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – dal 29 maggio all’11 settembre 2025

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 13 giugno al 5 settembre 2025

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

parco Laureti

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 – dal 18 giugno al 10 settembre 2025

Bellariva:

Mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

parco del mare bagno 88-94

Ogni domenica dalle 17 alle 24 – dal 22 giugno al 31 agosto 2025

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 – dal 3 giugno al 9 settembre 2025

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 5 giugno all’11 settembre 2025

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – dal 9 giugno al 1° settembre 2025