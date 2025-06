(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

CITTADINANZA, RAMPELLI (VPC-FDI): GLI ELETTORI DI SINISTRA PIU’ REALISTI

DEI LORO PARTITI

“I dati referendari dimostrano che gli elettori di sinistra bocciano le

riforme sul lavoro fatte a suo tempo dal Pd ma soprattutto stroncano la

riforma della cittadinanza breve. Questo conferma due cose: il Pd non

riesce a svolgere il ruolo (che si è sempre attribuito da Gramsci in poi)

di guidare e plasmare il proprio popolo. Ma non riesce neppure ad adeguarsi

al suo elettorato. Si tratta di una sconfitta a doppia lettura che dà

un’immagine realistica del fallimento del partito a guida Schlein e della

sua costola terzomondista di Avs. Tante volte mi è capitato di consigliare

alla nomenclatura piddina di interpellare la gente che in periferia

simpatizzava per loro per rendersi conto di una posizione totalmente

sballata sull’immigrazione. Niente da fare, l’utopia da quelle parti

continua a fare danni irreparabili e noi conquistiamo tutta l’area delle

fragilità sociali. Chi le cita, chi le rappresenta”. E’ quanto dichiara il

vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli

d’Italia.