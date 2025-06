Blengino (Radicali Italiani): “Decreto Sicurezza come le leggi Reale e Cossiga. Stupisce la firma di Mattarella su un atto anticostituzionale”

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Siamo profondamente stupiti dalla decisione del Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, di firmare la legge di conversione del

Decreto Sicurezza. Non si tratta solo di un provvedimento incostituzionale,

come segnalato da decine di costituzionalisti, ma di un vero e proprio atto

anticostituzionale, che colpisce al cuore lo Stato di diritto. Questa legge

non si limita a introdurre quattordici nuovi reati: aumenta i poteri dei

servizi segreti, consente agli agenti non in servizio di portare armi, e

criminalizza un intero settore, quello della cannabis light, con pene

sproporzionate fino a vent’anni di carcere. È un pacchetto di norme che

richiama le leggi speciali del passato, come la Reale e la Cossiga, che i

Radicali ebbero il coraggio di definire fasciste.

Lo ribadiamo con forza: abbiamo disobbedito alla norma che equipara la

cannabis light alle droghe pesanti per portare la questione davanti alla

Corte Costituzionale. Continueremo a disobbedire e a percorrere tutte le

strade possibili per contrastare uno dei provvedimenti più oscuri della

storia repubblicana.

Lo dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.

