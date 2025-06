Alimentare: Codacons e Coldiretti lanciano progetto contro sprechi

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 COMUNICATO STAMPA

10 giugno 2025

ALIMENTARE: IL 12 GIUGNO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “MANGIA SANO, RISPARMIA

INTELLIGENTE, VIVI SICURO”

REALIZZATO DA CODACONS IN COLLABORAZIONE CON COLDIRETTI PER CONTRASTARE

SPRECHI E FAVORIRE SOSTENIBILITA’ E SICUREZZA

Giovedì 12 giugno sarà presentato il progetto “Mangia sano, Risparmia

intelligente, Vivi sicuro” (ore 9:30 presso Palazzo Rospigliosi, Sala

congressi in Via XXIV Maggio, 43, Roma) dedicato alla sicurezza alimentare e

al contrasto allo spreco alimentare.

Un progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, con il

patrocinio di Caritas italiana e il sostegno di Barilla e Fileni Alimentare.

Il progetto prevede una campagna formativa e di sensibilizzazione, diretta

ai consumatori, contro lo spreco e per la sicurezza in campo alimentare,

tramite i canali social e le sedi territoriali di Codacons e Coldiretti,

nella convinzione che il tema del risparmio non possa essere scisso da una

accurata conoscenza e dal rispetto delle regole che garantiscono la

salubrità degli alimenti.

Alla presentazione dell’iniziativa, che condurrà Marco Ramadori del Collegio