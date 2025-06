(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Referendum. Speranzon (FdI): L’Italia ha vinto, sinistra e sindacato rosso bocciati

“Il clamoroso flop dei referendum promossi dalla CGIL e dalla sinistra dimostra che i cittadini non si lasciano più trascinare da battaglie ideologiche fuori dal tempo. La scarsissima affluenza è un messaggio chiaro: gli italiani, anche nel territorio veneziano, hanno ignorato un’iniziativa inutile, faziosa e autoreferenziale.

Si trattava dell’ennesimo goffo tentativo di delegittimare il governo Meloni con pretesti ideologici. Invece di difendere i lavoratori, la sinistra preferisce fare propaganda contro chi sta aumentando l’occupazione e riducendo la disoccupazione a livelli record.

I temi scelti – lavoro e cittadinanza per stranieri – erano solo un pretesto per contarsi tra anime divise del ‘campo largo’ e tentare una spallata al governo. Ma il fallimento è stato totale: quorum lontano e spaccature evidenti, con chi votava solo un quesito, chi due, chi rifiutava gli altri. Una confusione che ha reso ancor più chiara l’assenza di una visione comune.

Fratelli d’Italia ha fatto bene a non prestarsi a questa messinscena: l’Italia ha vinto, la sinistra e il sindacato rosso sono stati bocciati. Enorme lo spreco di risorse pubbliche: centinaia di milioni usati per fare campagna a Conte, Fratoianni e Schlein sottratti a sanità, servizi sociali e previdenza”.

Così in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

