(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Referendum, Bergamini: “Da urne lezione chiara, sinistra non all’altezza. A noi spetta compito cambiamento”

“Un referendum utilizzato per regolare i conti a sinistra. L’enorme tema del lavoro affrontato con schemi novecenteschi basati sul conflitto datore di lavoro-dipendente e l’incoraggiamento del contenzioso. La cittadinanza letta in chiave ideologica, svuotata del suo significato sociale e culturale. Questi erano i principi fondanti di una consultazione, nata male e promossa peggio, cui gli italiani hanno tributato una netta bocciatura. Dalle urne arriva una lezione chiara, che contiene un messaggio altrettanto esplicito: la questione riformista può essere affrontata con lungimiranza e dunque solo nel centrodestra. Possiamo lavorare per un mercato del lavoro calibrato sulle nuove competenze e nuove forme di organizzazione. Possiamo lavorare su una riforma della cittadinanza che sia però realmente meritocratica così come chiedono gli italiani. La sinistra non è all’altezza. Solo a noi spetta il compito del cambiamento”.

Lo dichiara Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

