(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Napoli, Zinzi (Lega): furia omicida a Varcaturo sconvolge e fa riflettere

Roma, 9 giu. – “Sconvolti dalla furia omicida che si è consumata ieri nella Spiaggia di Varcaturo, una località balneare tra Napoli e Caserta che a quell’ora era affollata di gente. Agli inquirenti spetterà chiarire le dinamiche di un omicidio che ha stroncato la vita ad un giovanissimo di 18 anni. Alla politica, la responsabilità di riflettere su ciò che è accaduto, al fine di scongiurare altri episodi simili. Da quando la Lega e il centrodestra sono al governo molto è stato fatto sul fronte della sicurezza, in termini di uomini in strada, mezzi e strumenti che servono per proteggere vite e tutelare l’incolumità dei cittadini. È chiaro che serve lavorare ancora, non solo sul piano normativo ma anche su quello affettivo, familiare e scolastico su cui anche il ministro Valditara ha già prodotto ottime misure. Vedere una vita così giovane spezzata è una sconfitta per lo Stato e per chi come noi sente forte la responsabilità di formare coscienze ed educare già i più piccoli alle relazioni sociali. Bisogna insistere su modelli positivi, costruttivi, di valore per i nostri ragazzi. Credo che questa sia la sfida più importante che dobbiamo affrontare da qui ai prossimi anni”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera