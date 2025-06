(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Letizia Moratti – Presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare PPE

Sul risultato del referendum dell’8–9 giugno 2025

«Il risultato del referendum è inequivocabile: non è stato raggiunto il quorum e tra i votanti si registra una percentuale significativa di “No” in particolare sul tema delicato della cittadinanza. Un doppio segnale chiaro, che va rispettato e interpretato con serietà.

Il mancato quorum non rappresenta disinteresse, bensì una scelta legittima e consapevole da parte di milioni di cittadini, che hanno ritenuto troppo semplicistico risolvere con un quesito referendeario tematiche complesse.

Si tratta di un fallimento politico evidente per i promotori del referendum, che non sono riusciti né a mobilitare l’opinione pubblica, né a proporre soluzioni condivisibili. Il loro approccio ideologico e tecnicistico è stato respinto con maturità e decisione da ben due terzi degli elettori, vanificando anche l’attacco politico al governo e l’evidente strumentalizzazione del dispositivo referendario.

Come Forza Italia abbiamo scelto di non sostenere una consultazione nata su basi divisive, poco trasparenti e prive di una reale visione riformatrice. Oggi i fatti ci danno ragione. Ora è il momento di restituire centralità al Parlamento, dove le riforme devono essere discusse, migliorate e approvate in modo serio e partecipato.

Serve responsabilità. Serve metodo. Serve una politica che unisca, non che divida. Continuerò a lavorare affinché l’Italia sia protagonista di una democrazia solida, partecipata e rispettosa delle sue istituzioni.»

