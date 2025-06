(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Nota di Forza Italia

Fi. Al via tesseramento 2025, a giugno e luglio tornano gazebo azzurri

“Dopo lo straordinario successo della campagna di tesseramento dello scorso

anno, che ha raccolto ben 150.000 adesioni e che si concluderà con 1.300

congressi comunali e circoscrizionali, Forza Italia rilancia la

mobilitazione e promuove nuove giornate dedicate alle adesioni. I gazebo

azzurri, simbolo di libertà e di buon governo, riempiranno ancora una volta

le piazze, da Nord a Sud. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 13,

sabato 14 e domenica 15 giugno e sarà replicato venerdi 11, sabato 12 e

domenica 13 luglio, con i gazebo anche nelle principali località turistiche

e balneari. Altre giornate saranno poi organizzate nel corso dell’anno,

coinvolgendo anche le province ancora oggi impegnate con i congressi.

L’obiettivo della campagna 2025 è replicare il successo dello scorso anno,

anche in vista delle prossime sfide elettorali, rafforzando il radicamento

nei territori, favorendo la costruzione di una classe dirigente dal basso e

consolidando il ruolo sempre più centrale e determinante di Forza Italia

nello scacchiere politico”.

