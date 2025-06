Cantieri estivi per le scuole: nove interventi in partenza che saranno pronti a settembre con l’avvio dell’anno scolastico. Un piano di riqualificazioni a cui si aggiungono, con differenti tempistiche, i 5 interventi previsti dai fondi PNRR e la scuola pr

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

Cantieri estivi per le scuole: nove interventi in partenza che saranno pronti a settembre con l’avvio dell’anno scolastico.

Un piano di riqualificazioni a cui si aggiungono, con differenti tempistiche, i 5 interventi previsti dai fondi PNRR e la scuola primaria “Fai Bene”, finanziata dall’INAIL

L’estate si apre con un piano straordinario di lavori che coinvolge nove scuole del territorio comunale. Dopo l’approvazione, della scorsa settimana da parte della Giunta, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria della scuola primaria “Boschetti Alberti”, in via Gian Vincenzo Gravina, il Comune di Rimini conferma l’avvio, a partire dal mese di luglio, di altri otto cantieri in altri plessi scolastici. L’obiettivo è quello di garantire, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, ambienti ancora più sicuri, funzionali e accoglienti per studenti, insegnanti e personale scolastico. Si tratta di un pacchetto di interventi significativo, che si affianca ai progetti già avviati con i fondi del PNRR, che rafforzano l’impegno dell’Amministrazione comunale nella cura e nella valorizzazione del patrimonio scolastico.

Tra gli interventi più consistenti figurano quelli previsti presso quattro scuole: l’infanzia “Il Volo” di via Ugo Bassi, l’infanzia “Il Borgo” di via Matteotti, la primaria “Anna Frank” in via Cordevole e la primaria Miramare in via Pescara. In tutte queste strutture saranno eseguite opere di manutenzione straordinaria con attività che comprenderanno consolidamenti strutturali e lavori di adeguamento. Una risposta concreta alle esigenze di adeguamento del patrimonio scolastico alle normative di sicurezza, in linea con gli indirizzi tecnici e programmatici dell’Ente. Alla primaria Miramare, è previsto anche un ulteriore intervento per migliorare il comfort acustico della mensa scolastica. Verranno installati infatti appositi pannelli fonoassorbenti per rendere più gradevole e silenzioso il momento del pranzo, spesso reso difficoltoso dall’eccessivo riverbero negli ambienti collettivi.

Un intervento particolarmente strategico riguarda la scuola primaria “E. De Amicis”, oggetto di un progetto di adeguamento funzionale per l’inserimento temporaneo di due sezioni della scuola dell’infanzia “Il Volo”. Quest’ultima, infatti, a seguito di nuove verifiche di idoneità statica, dovrà essere interessata da interventi urgenti di consolidamento dell’apparato fondale che ne impediranno l’utilizzo per l’intero anno scolastico 2025-2026. Come noto per garantire la continuità delle attività educative, è stata individuata la vicina scuola De Amicis, che dispone al piano terra di spazi attualmente inutilizzati. L’adeguamento degli ambienti sarà realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie approvate dall’AUSL e delle indicazioni della Soprintendenza, in quanto l’edificio è sottoposto a vincolo storico.

Alla scuola primaria “Decio Raggi” si interverrà sull’area esterna, con lavori straordinari finalizzati alla riqualificazione del giardino scolastico. Saranno realizzate opere che renderanno lo spazio più idoneo alle attività didattiche all’aperto, in linea con le sempre più diffuse pratiche educative che valorizzano l’uso degli spazi esterni come ambienti di apprendimento.

Si completerà, alla scuola dell’infanzia “Girasole”, un articolato intervento di riqualificazione energetica e consolidamento, avviato nel settembre 2024 e finanziato in parte dal bando regionale PR FESR 2021-2027 e in parte da fondi interni della società Anthea Srl. I lavori – progettati in collaborazione con i tecnici del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana del Comune – comprendono la realizzazione di una struttura supplementare in acciaio, la sostituzione degli infissi con serramenti in PVC e vetrocamera, l’isolamento termico di pareti e copertura con pannelli in lana di vetro, l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione con dispositivi LED a basso consumo energetico e la sostituzione delle pavimentazioni con materiali ecologici in linoleum. Un intervento complesso che coniuga efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale, e che sarà ultimato entro l’estate.

Infine, alla scuola primaria “Fellini”, si interverrà sul manto di copertura e sulle pareti interne della palestra, attraverso lavori di manutenzione straordinaria mirati al risanamento delle superfici e alla messa in sicurezza dell’ambiente sportivo, per garantire agli studenti condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività motorie.

Scuole finanziate con risorse PNRR

A completare il quadro degli interventi previsti sulle scuole riminesi si aggiungono anche i cinque già noti progetti finanziati con risorse PNRR. Il cuore del programma riguarda la realizzazione di tre nuovi asili nido: “Peter Pan” a Viserba, “Pollicino” nel Parco Pertini a Marebello e “Girotondo” in via Codazzi. I lavori strutturali, in linea con il crono programma, proseguono regolarmente e si prevede che saranno completati il prossimo inverno, con l’obiettivo di attivare già dal 2026-2027 oltre 250 nuovi posti per la fascia 0-3 anni. Due ulteriori interventi, in fase di progettazione, riguardano invece la realizzazione di nuove mense scolastiche nelle scuole primarie “Mario Lodi” ai Padulli e “Flavia Casadei” a Viserba, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la gestione del servizio mensa, anche in funzione del tempo pieno.

Infine c’è l’innovativo progetto alla futura scuola primaria “Fai Bene”, che sorgerà nella zona di Viserbella. Dopo il completamento del progetto esecutivo nell’aprile scorso, è attualmente in corso la fase di validazione da parte dell’INAIL, che finanzia l’intervento con 5,5 milioni di euro. L’edificio è stato progettato per essere un polo educativo aperto alla comunità, attento ai temi dell’inclusione, dell’interazione tra generazioni e della flessibilità degli spazi. Il concept, frutto di un concorso di idee vinto dal raggruppamento guidato dall’architetto Marco Tanzili, supera la logica tradizionale della scuola come struttura chiusa, per diventare un luogo di relazione, incontro e crescita condivisa, in grado di coniugare funzione didattica e valenza sociale. Dopo la validazione del progetto da parte dell’INAIL, seguirà la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori.



