SPAL CALCIO, LETTERA DEL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI A SEGUITO DELL’INTERVENTO DELLA PROPRIETÀ SULLA MANCATA ISCRIZIONE

“Chi ha tradito la città non può continuare a rappresentarne i colori.

Non possiamo, né come amministrazione né come città, continuare a dare

fiducia a chi fino all’altro giorno ci garantiva che non ci sarebbero stati

problemi per l’iscrizione alla Serie C, e che all’improvviso — senza

neppure un comunicato ufficiale, arrivato solo ieri — con grande leggerezza

ha dichiarato di non aver provveduto al pagamento necessario per

l’iscrizione.

È assurdo scaricare la colpa sul clima cittadino, sui tifosi, su chi ha

fatto grandi sacrifici personali per non lasciare mai sola la squadra,

nemmeno nelle trasferte più lontane.

Questo rapporto non può più essere ricucito in alcun modo.

Anche se la proprietà rivendica di aver investito molte risorse, ciò non

significa che le abbia spese nel modo più corretto. A giudicare dai

risultati, direi proprio di no. E questo non può essere addebitato a nessun

altro se non alla proprietà stessa.

Un altro tema, ciò che più mi ha innervosito, è il messaggio che ho potuto

cogliere nel comunicato di ieri della SPAL.

Sia chiaro a questa proprietà e alle future: l’identità della città non è

in vendita. Non lo è mai stata. Chi pensa di tenerla in ostaggio, presto

capirà che si sbaglia.

È un comportamento inaccettabile, ingeneroso e intollerabile. Ed è per

questo che, insieme all’assessore allo Sport Francesco Carità, siamo già al

lavoro per costruire una ripartenza dal basso, con una nuova società e con

una nuova squadra, nel pieno rispetto delle normative FIGC.

Questo territorio lo conosco bene: sappiamo come ripartire. E lo dimostra

la grande risposta che stiamo ricevendo in queste ore da tanti

interlocutori, imprenditori e realtà pronte a ricostruire insieme un

progetto serio e trasparente, per riportare la SPAL nel panorama del calcio

italiano, dove merita di essere e di restare.

Anche in queste ore siamo in costante contatto telefonico con

rappresentanti della FIGC, con i quali abbiamo già avviato

un’interlocuzione chiara: abbiamo comunicato la volontà della città di

procedere in autonomia con un nuovo progetto e ribadito che la SPAL della

precedente proprietà non rappresenta più Ferrara. Con loro stiamo

verificando ogni aspetto legato ai diritti e alle prerogative della città

in questa nuova fase.

Già da domani, con il supporto dei nostri legali, avvieremo tutte le

verifiche necessarie sui diritti legati alla gestione dello stadio e sugli

altri beni comunali attualmente nella disponibilità della società.

In queste ore, un altro aspetto che mi addolora profondamente è la

comunicazione ricevuta dalle famiglie e dai ragazzi del settore giovanile:

un messaggio che di fatto preannuncia lo smantellamento anche di un

patrimonio sportivo e umano che rappresentava il futuro della nostra SPAL.

A tutti i giovani atleti, alle loro famiglie, ai tecnici e a chi in questi

anni ha costruito con passione quel settore, va la nostra vicinanza e

l’impegno a far sì che nel nuovo progetto il vivaio torni ad essere un

punto centrale, perché è dai giovani che deve ripartire il futuro della

SPAL.

Ora serve unità. Ferrara ha già dimostrato di sapersi rialzare dopo ogni

caduta. E insieme, con chi davvero ama questi colori e soprattutto ne

conosce il valore profondo, ricostruiremo la nostra SPAL. Saranno giornate

lunghe, molto delicate, in cui avremo necessità del supporto di tutti. Ma

lo dobbiamo alla nostra città, per i nostri ragazzi e per il loro futuro”.

Alan Fabbri

Sindaco di Ferrara

