(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Sicurezza, due auto Polizia Locale incendiate a Colico (Lc), Zoffili (Lega):

“Gesto gravissimo, presenterò interrogazione parlamentare a Ministro Interno anche su spaccio nei boschi”

Roma, 8 giu – “Condanno con fermezza l’episodio avvenuto la notte scorsa a Colico, dove due veicoli della Polizia Locale sono stati dati alle fiamme. Questo fatto è estremamente grave e preoccupante. Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per segnalare l’accaduto, anche sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che colpisce alcune aree boschive della zona di Colico dove ho fatto un sopralluogo recentemente e dove tornerò presto. Esprimo la mia solidarietà al Sindaco e all’Amministrazione comunale e in particolare al Comandante Edoardo Di Cesare e a tutto il personale della Polizia Locale che quotidianamente, con le nostre Forze dell’Ordine, si impegnano per garantire sicurezza e rispetto della legge”.

Così il deputato del collegio Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in Commissione difesa alla Camera dei Deputati e Presidente della Delegazione parlamentare italiana Osce.

