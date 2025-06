(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 **SEGGI ELETTORALI SENZA DIVISIONE PER GENERE: MARRAZZO (COMITATO SI

MATRIMONIO EGUALITARIO) URGENTE CIRCOLARE CHIARIFICATRICE DAL MINISTERO,

FIRMATE PER MATRIMONIO EGUALITARIO**

“Ho appena votato, ed ho ricevuto varie segnalazioni da ogni parte d’Italia

che nonostante l’approvazione, il 13 maggio scorso, del Decreto-Legge Elezioni

(D.L. 27/2025, convertito in L. 72/2025), che ha previsto il superamento delle

file e dei registri divisi per genere ai seggi elettorali, oggi sono ancora

numerosi i seggi che continuano a organizzare file distinte per genere.

Si evidenzia, quindi, una forte discrepanza tra la norma appena introdotta e

la sua reale applicazione, che mette in difficoltà persone transgender e non

binarie, obbligate a “fare coming out” in contesti non idonei, esponendosi

potenzialmente a discriminazioni e violenze.

Chiediamo pertanto con urgenza al Ministero degli Interni di emanare una

circolare vincolante che chiarisca definitivamente la questione, stabilendo

che **i registri (ad oggi ancora divisi per genere)** e le file ai seggi siano

organizzati esclusivamente in ordine alfabetico, senza alcun riferimento al

genere.

Inoltre, **sollecitiamo l’inserimento di questa indicazione in maniera chiara

e dettagliata nel manuale destinato agli scrutatori**, affinché possano

applicare correttamente e uniformemente la normativa, garantendo un accesso

dignitoso e sicuro al voto per tutte le persone coinvolte, stimabili tra le

100.000 e le 200.000 in Italia.

Questo tema si inserisce nella più ampia lotta per i diritti e l’uguaglianza

della comunità LGBTQ+, **per cui invitiamo tutte e tutti a sostenere il

referendum che da pochi giorni è sulla piattaforma del ministero per il

Matrimonio Egualitario firmando su: matrimonioegualitario.it/firma** .”