(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Scuola: Minasi (Lega), sindacato che mobbizza preside fa politica. Gravissimo

Roma, 8 giu – “Da sinistra urlano alla dittatura e alla censura quando mirano ad attaccarci e criticare i nostri provvedimenti, ma poi nei fatti sono loro a dimostrare di non conoscere cosa sia la libertà di pensiero. La preside del Montessori di Roma, Anna Maria De Luca, per aver semplicemente applicato e difeso le riforme del ministro Valditara denuncia di essere stata sistematicamente mobbizzata dal sindacato – cioè da quell’organismo che dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori anzichè fare politica di sinistra – tanto da subirne pesanti conseguenze psico-fisiche.

‘Mi hanno fatto la guerra perché ho espresso posizioni a favore delle riforme di Valditara. Non sono mai stata una attivista di destra, sono una donna libera che ha il diritto di esporre il proprio pensiero. Chi dice di combattere per i diritti delle donne e per il libero pensiero invece mi sta mobbizzando. La verità è che se non la pensi come dicono loro sei il nemico da distruggere’, alcune delle sue parole. La preside non ha voluto mollare, nonostante le vessazioni subite, il suo istituto ‘conta tanti docenti bravi e scrupolosi’ e non lo vuole lasciare.

Quanto è accaduto è gravissimo e vergognoso. Voglio esprimerle la mia più completa solidarietà e dirle che le staremo accanto nella sua battaglia di libertà, condotta peraltro all’interno di una delle fondamentali agenzie formative dello Stato, la scuola. Affinchè chiunque possa sempre dire come la pensa e agire secondo coscienza, senza paura di essere, per questo, massacrato”.

Così la senatrice della Lega Tilde Minasi.