(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Freedom Flotilla, Barbera (Prc): “Fermare la minaccia militare israeliana

alla nave umanitaria prima che sia troppo tardi”

“Rivolgiamo un appello urgente e accorato a tutte le autorità

internazionali, alle Nazioni Unite, all’Unione Europea, alla diplomazia

mondiale: intervenite subito per fermare la minaccia armata contro la

Freedom Flotilla, oggi in navigazione verso Gaza con un carico di aiuti

umanitari. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato

pubblicamente di aver ordinato all’esercito israeliano di impedire con la

forza l’arrivo della nave Madleen a destinazione. È un atto gravissimo. È

un’anticipazione di un possibile intervento armato contro civili disarmati.

Sappiamo bene cosa significa questo annuncio: Israele in passato ha già

attaccato navi umanitarie, come nel tragico caso della Mavi Marmara del

2010, in cui persero la vita dieci attivisti. Non possiamopermettere che la

storia si ripeta.Sulla nave Madleen si trovano attivisti pacifici e noti in

tutto il mondo, tra cui Greta Thunberg, voce dei giovani che lottano per la

giustizia climatica e sociale, Rima Hassan, eurodeputata

franco-palestinese, coraggiosa testimone della tragedia di Gaza, e Thiago

Ávila, attivista brasiliano impegnato nella difesa dei diritti dei popoli,

insieme ad altri volontari che portano un carico simbolico di riso, latte e

dignità, destinato a una popolazione stremata dall’assedio e dalla

fame.Questa missione non è una provocazione: è un atto di coscienza, di

resistenza civile e nonviolenta. Rispondere con le armi significherebbe

attaccare il cuore stesso della solidarietà internazionale. Chiediamo con

forza a tutte le autorità internazionali competenti di intervenire con ogni

mezzo diplomatico e politico per scongiurare un attacco militare contro la

nave della Freedom Flotilla, di garantire la sicurezza dell’equipaggio e il

diritto alla solidarietà umanitaria, sancito dal diritto internazionale; e

di monitorare in tempo reale la situazione, perché nessuno possa più agire

nell’ombra dell’impunità. Se quella nave sarà fermata con la forza, sarà

una sconfitta per tutta l’umanità”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.