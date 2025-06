(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Ferrovia Benevento-Napoli, Zinzi (Lega): Mastella sbaglia a fare il ragazzo di De Luca

Roma, 8 giu. – “Ricordiamo a Mastella che le competenze della ferrovia Benevento-Napoli sono della regione Campania. Chi avrebbe mai pensato che una personalità come il sindaco Mastella si sarebbe ridotto a fare il ragazzo di bottega di De Luca e De Gregorio. Chi avrebbe dovuto affrontare e risolvere questa vicenda è lui insieme al suo presidente De Luca, a tutto il Pd e alla giunta che sostiene fedelmente da anni. È per questo che oggi Mastella non può permettersi di puntare il dito contro il ministro Salvini che, nonostante non abbia alcuna responsabilità e competenza sulla vicenda, ha dato massima disponibilità per rimediare al loro flop. Mastella avrà pure perso la memoria, ma non noi che abbiamo ancora fresco il ricordo della sua inaugurazione fantasma in pompa magna senza che ci fosse neppure la ferrovia. Roba da matti”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

