Comunicato FdI post Abbazia di San Pastore (RI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Conclusa con esito positivo la due giorni di lavori del gruppo di Fratelli

d’Italia della Regione Lazio, convocata nell’abbazia di San Pastore, a

Greccio, con l’obiettivo di ridefinire le priorità dell’agenda politica e

delineare la visione strategica del partito per i prossimi anni di mandato.

Nell’incontro, che ha visto la partecipazione attiva e costruttiva di

assessori e consiglieri regionali, Fratelli d’Italia ha confermato la

propria volontà di agire con responsabilità e unità, individuando con

chiarezza le direttrici fondamentali su cui orientare l’azione politica e

istituzionale.

“Esprimo piena soddisfazione per la qualità del dibattito e per l’alto

livello di partecipazione registrato durante l’evento – sottolinea il

coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini – Non è usuale vedere un

partito politico che si riunisce per due giorni per prendere coscienza di

quanto fatto fino ad oggi e programmare le prossime azioni politiche. Un

lavoro proficuo dove sono state sviscerate tutte le questioni che

riguardano il Governo della Regione Lazio. Un confronto, arricchito dalla

presenza del presidente Rocca, che si è svolto in un clima di coesione e

responsabilità. Quanto emerso rappresenta un valore aggiunto e una

condizione essenziale per affrontare con efficacia le sfide del presente e

del futuro. Il confronto e la condivisione delle scelte politiche con i

rappresentanti del territori regionali costituiscono la base programmatica

dell’azione del partito e intendiamo portarla avanti con ancora più

determinazione, in coerenza con l’impegno preso nei confronti dei cittadini

della Regione. Crediamo fermamente, infatti, in un percorso politico

fondato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla responsabilità

collettiva. Un ringraziamento particolare alla responsabile della

segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, che ieri sera ci

ha raggiunto per sottolineare ancora di più lo spirito di coesione che da

sempre è alla base della nostra comunità”.