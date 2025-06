(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Colombia, Presidente Fontana: vicino a senatore Miguel Uribe e sua famiglia, condanna per vile attentato

Roma, 8 giu – “Esprimo la mia profonda vicinanza a Miguel Uribe Turbay e a tutta la sua famiglia in queste ore drammatiche. Condanno con fermezza il vile attentato contro il senatore colombiano, un atto gravissimo che ferisce la persona e i valori fondamentali della democrazia e del confronto politico civile. In questo momento così difficile, rivolgo un pensiero alla comunità colombiana colpita da chi vorrebbe sabotare le libere elezioni”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

