Venturini (FI): “A Vigonza un contributo di oltre 289 mila euro per il

sostegno alle famiglie colpite dal maltempo. La Regione risponde con atti

concreti”

“L’erogazione di un contributo di oltre 289 mila euro al Comune di Vigonza

rappresenta un segnale tangibile dell’impegno delle istituzioni nel dare

risposte puntuali e concrete ai cittadini colpiti dagli eccezionali eventi

meteorologici dell’estate 2023,” dichiara Elisa Venturini, capogruppo di

Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto.

Il provvedimento, disposto dal Commissario delegato per l’emergenza,

consente al Comune di procedere con l’erogazione delle somme ai beneficiari

privati, secondo le modalità previste dall’Ordinanza della Protezione

Civile n. 1025/2023.

“I fondi destinati a Vigonza serviranno a sostenere le famiglie la cui

abitazione principale è stata danneggiata dagli eventi calamitosi. Si

tratta di un primo intervento che risponde all’urgenza di ristabilire

condizioni di normalità, soprattutto nei casi in cui vi è stata una

compromissione dell’integrità funzionale dell’alloggio.”

“La Regione Veneto – prosegue Venturini – ha attivato tempestivamente tutti

i passaggi necessari per garantire l’accesso a queste risorse, dimostrando

attenzione e responsabilità istituzionale verso le comunità locali.”

“Desidero esprimere un ringraziamento anche al Comune di Vigonza per il

lavoro puntuale di ricognizione dei danni e di rendicontazione delle