TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI LA GRANDE VITTORIA DELLA LEGGE BRAMBILLA E I TANTI SELVATICI CURATI E TUTELATI DAL CRAS “STELLA DEL NORD”

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI LA GRANDE VITTORIA DELLA LEGGE BRAMBILLA, ATTESA DA VENT’ANNI, CHE RICONOSCE GLI ANIMALI COME ESSERI SENZIENTI E PUNISCE CHI FA LORO DEL MALE, E I TANTI SELVATICI CURATI E TUTELATI DAL CRAS “STELLA DEL NORD”

La Legge Brambilla, approvata in via definitiva dal Senato il 29 maggio, che riconosce gli animali – tutti gli animali – come esseri senzienti e punisce severamente chi fa loro del male; i tanti selvatici che il Cras “Stella del Nord” si batte ogni giorno per salvare e il micio Ettore, recuperato dai volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente in fin di vita sul ciglio di una strada. Sono questi gli argomenti principali della puntata di Dalla Parte degli Animali in onda domenica 8 giugno alle 10.05 su Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.