(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Sicurezza: Silvestro (FI), solidarietà a colonnello Piricelli

Condanno con assoluta fermezza il vile gesto intimidatorio rivolto al colonnello Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale di Afragola. Le minacce ricevute sono un attacco ignobile a chi, con rigore e senso dello Stato, è impegnato ogni giorno nella difesa della legalità, nella lotta all’illegalità ambientale e nella tutela della sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. “Voglio esprimere piena solidarietà al colonnello Piricelli. So bene che queste intimidazioni non fermeranno il suo lavoro: anzi, rafforzeranno la determinazione di chi, come lui, non si piega di fronte a chi vuole riportarci nell’illegalità e nel silenzio. Purtroppo per loro, questi soggetti hanno le ore contate. Lo Stato è presente, è vigile, ed è pronto a colpire chi semina paura e degrado. Lo Stato vince sempre”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma