(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 FDI TORINO, DELMASTRO (FdI): BASTA VIOLENZE DEI CENTRI SOCIALI

Ancora una volta i teppisti criminali dei centri sociali hanno assaltato la sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

La teppaglia ha financo lasciato volantini minatori che ricordano, in termini inquietanti, la violenza degli anni 70 oltre ad aver lasciato olio esausto, a testimonianza della criminalità delle loro intenzioni.

E’ necessario che tutte le forze politiche su dissocino.

Basta con le ambiguità del Pd torinese che, a parole prende le distanze, ma poi “coccola” i criminali dei centri sociali come Askatasuna, ipotizzando addirittura di acquistare il centro sociale e consegnarlo a chi oggi lo occupa abusivamente.

I centri sociali, soprattutto a Torino, sono zone d’ombra di illegalità diffusa, palestre di violenza politica e fucine di teppisti.

Mai più ambiguità, non si tratta di “compagni che sbagliano” a cui regalare sedi, ma criminali a cui non possono essere concesse scuole del crimine

Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale