(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 CORTEO PALESTINA, BARBERA (PRC):” UNA GRANDE MANIFESTAZIONE, ARRIVATA

TROPPO TARDI MA NECESSARIA. RIFONDAZIONE COMUNISTA IN PIAZZA CON IL

BANDIERONE DELLA SOLIDARIETÀ”

“Oggi Roma ha finalmente ospitato una grande manifestazione nazionale in

solidarietà con il popolo palestinese. Una mobilitazione che arriva troppo

tardi, dopo mesi di massacri e silenzi, ma che segna comunque un passaggio

importante e positivo. Rifondazione Comunista ha partecipato con forza,

portando in piazza il grande bandierone palestinese di 30 metri per 6: un

segno tangibile del nostro impegno costante al fianco della resistenza del

popolo palestinese e contro il genocidio in corso a Gaza. Sottolineiamo con

soddisfazione il fatto che anche altre forze dell’opposizione, dopo due

anni di ambiguità, silenzi e reticenze, abbiano finalmente deciso di

sciogliere le riserve e di scendere in piazza. È un passo necessario: la

solidarietà con la Palestina non può più essere rinviata, non può più

essere condizionata da calcoli elettorali o dalla paura di disturbare gli

equilibri atlantici. La complicità del governo Meloni con l’apartheid

israeliana è evidente e vergognosa. Un governo che arma Israele, che tace

davanti ai crimini di guerra e che reprime la solidarietà è un governo che

va denunciato senza ambiguità. La politica estera italiana è inchiodata su

posizioni filo-israeliane e subalterne alla NATO, ma oggi in piazza abbiamo

visto un’Italia diversa: solidale, cosciente, determinata. Cobtinueremo a

lottare per il cessate il fuoco immediato, contro il genocidio, per la fine

dell’occupazione e per una Palestina libera e sovrana. Non c’è pace senza

giustizia. Non c’è giustizia senza Palestina libera”,

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.