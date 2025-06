(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Corteo Palestina, Barbera (Prc): “In 10.000 secondo la Questura. In 300.000

secondo chi sa contare”

“Oggi Roma è stata attraversata da un corteo immenso, una marea di persone

che ha riempito le strade con bandiere, striscioni, voci e cuori. Una

manifestazione per la Palestina che ha mostrato, ancora una volta, che il

popolo italiano non sta dalla parte dei genocidi, nonostante il silenzio

assordante delle istituzioni. Ma niente da fare: la Questura, forse guidata

da un algoritmo tarato su Marte, ci informa che eravamo 10.000. Avranno

contato solo chi portava il cartello scritto in Times New Roman, o forse si

sono fermati al primo isolato. Oppure, più probabilmente, hanno ricevuto

l’ordine di “ridimensionare”, perché un governo che finanzia guerre e

stringe la mano a Netanyahu non può certo tollerare la vista di centinaia

di migliaia di persone che chiedono pace, giustizia e libertà. Il copione è

sempre lo stesso: la piazza esplode e loro si mettono le mani sugli occhi e

urlano “non vedo niente!”. Poi si chiedono perché la gente non crede più

nemmeno al bollettino meteo, figurarsi ai numeri della Questura. La verità

è che oggi Roma ha detto chiaramente: basta ipocrisie, basta massacri,

basta complicità. Il popolo palestinese vive sotto bombardamenti, sotto

occupazione, sotto apartheid. E mentre Meloni e soci si allineano

servilmente a chi bombarda, una parte viva del paese grida “Palestina

libera!”.Fatevene una ragione: potete truccare i numeri, ma non potete

cancellare la rabbia, la dignità e la solidarietà che oggi hanno invaso le

strade”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista