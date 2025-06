(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 UCRAINA: PEREGO, “MOSCA PUNTA A DIVIDERE L’OCCIDENTE, SOSTEGNO A KIEV NON DEVE VACILLARE”

“Non c’è mai stato un solo momento in cui Putin abbia cessato le ostilità. Anche mentre si tenevano i colloqui di Istanbul, che pure rappresentano un passaggio importante nel tentativo di avviare un negoziato, le operazioni militari russe non si sono mai realmente fermate. Anzi, la Russia ha continuato e continua a colpire l’Ucraina ogni giorno con droni, missili e attacchi sistematici alle infrastrutture civili, alimentando l’intensità del conflitto. Oggi, di fronte a questa escalation costante, dobbiamo chiederci di quale pace si può parlare. L’obiettivo di Mosca appare chiaro: non solo proseguire la guerra sul campo, ma sfruttare le divisioni politiche in Occidente, la stanchezza dell’opinione pubblica internazionale per indebolire il sostegno all’Ucraina e questo non lo possiamo permettere. Davanti al dramma che ogni giorno vive il popolo ucraino, la nostra risposta deve essere unanime nel sostenere la difesa di Kiev e allo stesso tempo continuare a lavorare per una soluzione diplomatica seria e credibile. Ma perché un negoziato sia possibile, serve un’Europa compatta, una NATO determinata e la piena collaborazione transatlantica con gli Stati Uniti, nel nome della difesa della libertà e della democrazia. In questo contesto, è doveroso ribadire il valore straordinario del contributo dei nostri militari schierati sul fianco Est dell’Alleanza Atlantica. Migliaia di uomini e donne che, con professionalità e dedizione, contribuiscono alla deterrenza e alla sicurezza collettiva in un momento cruciale. A loro va la gratitudine di tutta l’Italia.” Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ospite a Dritto e rovescio.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma