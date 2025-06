(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 SPAL, IL SINDACO FABBRI E L’ASSESSORE CARITÀ: “UNA DELLE PAGINE PIÙ AMARE

DELLA STORIA SPORTIVA DELLA NOSTRA CITTÀ”. E SUL FUTURO: “FERRARA NON DEVE

RESTARE SENZA CALCIO. ORA NECESSARIO POTER COSTRUIRE UN NUOVO PERCORSO”

Ferrara, 6 giugno 2025 — “Ci abbiamo sperato fino all’ultimo con diverse

chiamate alla proprietà, che non hanno però trovato rassicurazioni. La

notizia che la SPAL non giocherà in Serie C rappresenta una delle pagine

più tristi e amare della nostra storia sportiva. È una ferita profonda per

tutta Ferrara perché la SPAL rappresenta la nostra identità, le nostre

radici, il nostro orgoglio”, così il sindaco Alan Fabbri commenta la

mancata iscrizione del club al prossimo campionato di calcio in Serie C.

“Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno anche per noi. Insieme

all’assessore allo sport Francesco Carità, nelle scorse settimane avevamo

incontrato la dirigenza, dopo una stagione che — pur tra mille sofferenze e

difficoltà — ci aveva regalato sul campo la possibilità di restare tra i

professionisti. Proprio per questo avevamo chiesto chiarezza e garanzie sul

futuro del club. Ci è sempre stato assicurato che non ci sarebbero stati

problemi per l’iscrizione”, aggiunge Fabbri.

“Oggi però dobbiamo prendere atto che la proprietà non ha avuto il rispetto

che la città, i tifosi e la storia di questi colori meritavano. Non si

gioca con il cuore di una città intera.

Questo è il tempo della delusione, della rabbia. Ma è anche il tempo di non

perdersi d’animo. Come sindaco, e come cittadino, sento il dovere di

mettermi da subito in campo con la mia squadra, insieme a chi vorrà

esserci, per costruire un nuovo percorso per la SPAL. Ferrara non può e non

deve restare senza la sua squadra. Serve unità, serve l’impegno di tutti:

istituzioni, imprenditori, tifosi. Sarà dura, ma dobbiamo provarci”,

sottolinea il sindaco.

In queste ore non sono mancati nemmeno gli attacchi di alcuni

rappresentanti della minoranza in Consiglio Comunale, rivolti in

particolare al sindaco, responsabile di “inazione dell’Amministrazione

comunale”. “L’opposizione ha perso un’altra occasione: ha voluto

strumentalizzare, anche oggi, un tema che invece avrebbe dovuto tenerci

tutti uniti. Anche se non è stato raccontato pubblicamente, minuto per

minuto, data la delicatezza della situazione, l’Amministrazione ha fatto

tutto quello che poteva fare, cercando sempre un dialogo, sia con la

proprietà che con la tifoseria”, sottolinea Fabbri.

“In questo momento – aggiunge Alan Fabbri – il mio pensiero e la mia

solidarietà vanno ai tanti dipendenti della società, alle famiglie che oggi

vivono l’incertezza e la paura di perdere il proprio lavoro. A loro dico

che non saranno dimenticati e che come amministrazione ci impegneremo per

cercare ogni possibile forma di sostegno e di attenzione”, conclude il

primo cittadino.

L’assessore allo sport Francesco Carità aggiunge: “Qualche settimana fa

avevamo incontrato i dirigenti della SPAL per ottenere dei chiarimenti. Ci

era stato assicurato che per l’iscrizione non ci sarebbero stati problemi e

che la prossima stagione sarebbe stata diversa da quella precedente sotto

ogni punto di vista. Avevamo chiesto garanzie sul futuro del club e della

squadra, perché quanto accaduto negli ultimi tempi non doveva più

ripetersi. Garanzie smentite dalla proprietà. Per questo le notizie di oggi

ci sorprendono e ci preoccupano profondamente. In ballo non c’è soltanto un

campionato, ma una storia gloriosa come quella della SPAL, numerosi posti

di lavoro e una parte importante della nostra identità cittadina. Come

amministrazione abbiamo già attivato tutti i canali possibili per capire se

esistano margini di intervento e per iniziare, con chi vorrà esserci, a

costruire un percorso di ripartenza. Ferrara non può restare senza calcio

professionistico e faremo la nostra parte per tutelare una tradizione che

appartiene a tutta la città”, conclude Carità.

