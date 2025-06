(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Referendum: Pittalis, nostra posizione coerente, non condividiamo quesiti ideologici

“La nostra posizione è sempre stata chiara e coerente. Sosteniamo un astensionismo politico perché non condividiamo queste proposte referendarie, che riflettono battaglie ideologiche e conflitti tutti interni alla sinistra. Basti pensare ai referendum sul lavoro, in particolare quello che prevede la cancellazione del Jobs act introdotto da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico. Questo è emblematico delle contraddizioni e della confusione che regnano a sinistra, soprattutto su un tema sensibile come quello del lavoro”. Così Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia e deputato di Forza Italia, in una intervista a Today.

“Non condivido la sostanza dei quesiti proposti – ha proseguito – che mirano a irrigidire il mercato, a reintrodurre strumenti contrattuali obsoleti che disincentivano le assunzioni e rischiano di favorire nuovamente il precariato selvaggio, alimentando conflitti inutili tra imprenditori e lavoratori. I dati sulla disoccupazione, che oggi si attesta intorno al 6 per cento, dimostrano invece che le attuali norme facilitano l’assunzione, tutelano il lavoro e mantengono il giusto equilibrio anche per le imprese, che restano il cuore pulsante della nostra economia, contrariamente a quanto afferma il segretario della CGIL Maurizio Landini”, ha concluso.

