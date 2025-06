(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

PERITONITE INFETTIVA FELINA (FIP): AUTORIZZATO L’USO DEL REMDESIVIR. ON. BRAMBILLA: “NOSTRA PROMESSA MANTENUTA, MOLTI GATTI AVRANNO SALVA LA VITA”“Detto, fatto: un’altra promessa mantenuta. A quindici giorni dall’annuncio che ho dato insieme con il sottosegretario alla Salute Gemmato, arriva la circolare del ministero, datata 5 giugno, che consente ai veterinari di prescrivere il medicinale per uso umano Veklury (nome commerciale del remdesivir) per il trattamento della peritonite infettiva felina (Fip). Così salveremo la vita a tanti gatti”. Lo scrive in una nota l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente.