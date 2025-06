(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

DIFESA, RAMPELLI (VPC-FDI): EUROPA AGGREDITA DALLA RUSSIA, LA DIFESA E’

INDISPENSABILE

“La difesa non è un gioco, soprattutto se hai un’aggressione russa in casa.

Tra Trieste e Kiev ci sono poco più di mille chilometri, occorre aumentare

la propria capacità di difesa militare. Del resto già le precedenti

presidenze degli Stati Uniti avevano chiesto alle nazioni europee di

destinare una maggiore percentuale del proprio Pil alla Nato. E i governi

italiani dell’epoca, nonostante le attuali critiche pretestuose delle

sinistre oggi, si erano determinate in tal senso.

Dobbiamo del resto pensare a una capacità autonoma di difesa nazionale ed

europea.

Si polemizza sul reperimento delle risorse, sarà lo stesso cui si

riferivano Conte, Draghi e il Pd”. E’ quanto ha dichiarato il

vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli

d’Italia intervenendo a Coffee Break su la7.

“E comunque noi puntiamo sempre sull’aumento della ricchezza. – ha

proseguito – E ci stiamo riuscendo, nonostante le condizioni generali per

uno sviluppo economico importante, proprio a causa dell’instabilità

globale, non siano ideali. La crescita del Pil è dello 0,7% nei due anni

trascorsi, dello 0,6% nel 2025 e sarà dello 0,8% nel 2026, sempre positiva

e, soprattutto, quella attuale sostenuta interamente dalla domanda interna

del mercato italiano. Ciò significa che potrà solo migliorare se si

depotenzieranno le crisi regionali e si giungerà ad accordi commerciali

ragionevoli con gli Usa”.

Sulla situazione a Gaza Rampelli osserva: “L’Autorità nazionale palestinese

è ritenuta credibile per un dialogo con Israele e con l’Occidente, mentre è

più difficile farlo con Hamas che è un’organizzazione terroristica con la

distruzione dello Stato di Israele prevista nel proprio statuto. Occorre

ricordare anche che ci sono ancora ostaggi israeliani nelle loro mani e che

buona parte sono stati uccisi. Il Governo Meloni, mentre tutti

solidarizzavano con Israele, Italia compresa, ha subito inviato la nave

Vulcano, ormeggiata davanti alle coste di Gaza, per portare aiuti umanitari

e soccorso sanitario. Azione di solidarietà concreta, immediata e

tempestiva anche nei confronti dei bambini feriti, trasferiti negli

ospedali italiani per adeguate cure. Non le chiacchiere e i cortei di chi

vuole strumentalizzare qualunque fenomeno, anche il più delicato, contro il

governo”.

“La reazione di Israele- ha concluso- è stata legittima in risposta alla

guerra sferrata da Hamas il 7 ottobre, ma ora basta, c’è un accanimento e

un cinismo intollerabili. Israele deve saper debellare Hamas senza

affamare o colpire la popolazione civile. Sappiamo che non è facile, visto

che depositi d’armi e zone d’addestramento militare – realizzati con i

soldi dell’Ue e dell’Onu – sono collocati nei cunicoli sotto case, scuole

e ospedali. Ma le nazioni vicine a Israele ormai pretendono un

atteggiamento diverso e soprattutto non accettano che venga affamata la

popolazione civile”.