(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Animali. Pellegrino (FdI): soddisfazione per firma circolare su gatti

“Soddisfazione e plauso al Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato, per l’impegno assunto e mantenuto verso milioni di famiglie italiane per la firma della circolare esplicativa, indirizzata ai medici veterinari e ai farmacisti, alle istituzioni e a tutti gli operatori del settore coinvolti, che autorizza l’utilizzo in deroga del farmaco Veklury, a base di remdesivir, per il trattamento della Peritonite Infettiva Felina (FIP). Anche in questa occasione Fratelli d’Italia ha assicurato una risposta concreta per contrastare una malattia ad altissima letalità, per la quale invece esiste una cura efficace fino ad oggi non usufruibile. La tutela della salute degli animali è per noi significativa e quello di oggi rappresenta un passo importantissimo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente dell’Intergruppo Animali e Ambiente.

