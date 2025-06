(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Malan (FdI): Carabinieri esempio di abnegazione

“I Carabinieri sono da secoli un punto di riferimento per tutti i cittadini, una presenza rassicurante sul territorio, un esempio di abnegazione in particolare attraverso il sacrificio dei caduti. Anche come carabiniere in congedo rivolgo un augurio e un ringraziamento a tutti i Carabinieri in servizio, con un pensiero a tutti coloro che hanno servito la Nazione negli scorsi 211 anni”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

