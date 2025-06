MAFIA: CALDERONE (FI), “SU COLLABORATORI CAPISCO INDIGNAZIONE MA MAGISTRATI APPLICANO LE LEGGI ”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

“È comprensibile l’indignazione ma i provvedimenti dei magistrati si basano su norme, se le norme non vanno bene, si modificano. I collaboratori di giustizia hanno consentito di mettere all’angolo le associazioni criminali. La libertà dei collaboratori di giustizia dopo un congruo periodo di detenzione è il prezzo che lo Stato deve pagare. Così è stato anche per il terrorismo. I collaboratori non collaborano per resipiscenza, ma per mero e volgare interesse. Capisco che il cittadino si possa indignare, ma i magistrati hanno soltanto applicato la legge. Se alla politica queste leggi non vanno bene, le cambino ma non è certamente colpa dei magistrati.” Lo dichiara in una nota Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e capogruppo Fi in Commissione Giustizia.

