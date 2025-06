(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 FISCO, RICCHIUTI (FDI: STATO DA NEMICO AD ALLEATO DELLE IMPRESE GRAZIE AL GOVERNO MELONI

“Approvato in via definitiva grazie all’incessante lavoro del vice Ministro Leo nella seduta del 4 giugno 2025 del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo del Concordato Preventivo Biennale, che introduce importanti novità per il biennio 2025-2026. Le modifiche apportate mirano a semplificare e migliorare la gestione fiscale attraverso la definizione di limiti agli aumenti di reddito e la flat tax sui redditi concordati, a favorire la compliance fiscale con la possibilità di regolarizzare gli avvisi bonari senza decadere dal concordato e infine a promuovere le assunzioni consentendo la maxi-deduzione per le nuove assunzioni.

Queste misure aiuteranno le imprese a gestire meglio la propria situazione fiscale e a pianificare le proprie strategie di crescita. Da Stato nemico delle imprese ad alleato. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo”.

Lo dichiara il viceresponsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.

