(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Difesa, Barcaiuolo (FdI): Al Generale Messina, 71° comandante dell’Accademia Militare, i migliori auguri per il suo nuovo incarico. Modena forma chi domani difenderà il Paese

«L’insediamento del Generale di Brigata Stefano Messina alla guida dell’Accademia Militare di Modena è un momento di grande importanza per la nostra città e per tutto il Paese. A lui rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro in un ruolo fondamentale per la formazione delle future classi dirigenti delle Forze Armate».

Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa, membro dell’Assemblea Parlamentare della NATO.

«L’Accademia di Modena – prosegue Barcaiuolo – rappresenta un patrimonio prezioso per la Nazione: è qui che si formano gli ufficiali che domani difenderanno la nostra sicurezza, la nostra libertà e i valori costituzionali. È una scuola di vita, di disciplina e di merito che il Generale Messina saprà guidare con la competenza e l’autorevolezza maturate in una carriera di altissimo profilo, costruita nei teatri operativi più complessi e ai vertici istituzionali della Difesa

«Modena – conclude Barcaiuolo – è fiera di custodire l’Accademia Militare, un presidio di eccellenza che rappresenta da oltre due secoli il cuore pulsante della tradizione di questo paese. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di chi, con disciplina e dedizione, si prepara a servire la Patria con onore, coraggio e fedeltà».

