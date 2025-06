(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Carabinieri, Calandrini (FdI): “Nel giorno in cui celebriamo il 211° anniversario della fondazione ribadiamo difesa senza se e senza ma alle donne e uomini in divisa”

“Nel giorno in cui celebriamo il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che, con onore, professionalità e dedizione, servono quotidianamente la nostra Patria. La loro presenza capillare sul territorio rappresenta da oltre due secoli un presidio insostituibile di sicurezza, legalità e coesione sociale ed è un sicuro punto di riferimento per intere comunità. La mia difesa nei confronti delle Forze dell’Ordine è senza se e senza ma. È grazie al loro impegno costante che milioni di italiani possono vivere nella tranquillità e nella fiducia verso le Istituzioni. Un doveroso e commosso ricordo va ai Carabinieri che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere: il loro sacrificio resta scolpito nella memoria della nostra Nazione come esempio di coraggio e amore per l’Italia. In questo contesto, l’approvazione del decreto sicurezza rappresenta un passo concreto e necessario per rafforzare anche la tutela delle nostre Forze dell’Ordine”.

Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

