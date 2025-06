(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 COMUNICATO STAMPA

ARCHITETTURA E URBANISTICA, RAMPELLI: NON SIAMO SOLI, TORNEREMO A COSTRUIRE

CITTÀ E QUARTIERI ALL’INSEGNA DEL BELLO

“La quattro giorni che inizia oggi è un unicum nel panorama architettonico

italiano, profondamente compromesso dal conformismo culturale che impone

alle città interventi urbanistici terribili, impattanti e brutti.

Incontrare tanti architetti e docenti da tutto il mondo giunti ai Castelli

romani per proporre un’altra idea di città ci conforta. Siamo meno soli.

Per questo ospiterò alla Camera dei Deputati la mostra dei progetti di

architettura tradizionale realizzati in Italia e nel mondo, per dimostrare

che un’altra idea di città è possibile. La città a misura d’uomo”.

Così dichiara Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera di Fratelli

d’Italia, durante in convegno internazionale organizzato dall’Accademia

Vivarum Novum guidata dal direttore latinista Luigi Miraglia, ‘Heresitas

Urbium’ la città ereditabile: esempi concreti di rigenerazione urbana’. Nel

corso del convegno è stata presentata la mostra di città contemporanee ma

tradizionali, con immagini di prima (il brutto) e il dopo (il bello).

Rampelli ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per fare

delle ville Tuscolane il centro mondiale dell’Umanesimo.

“Ciò che impressiona della nostra epoca- ha aggiunto Rampelli – è la

tendenza a voler cancellare le identità, plasmando un mondo piatto,

caratterizzato da migliaia di città uguali, non sarà più necessario

viaggiare per conoscere le diversità dei popoli e le loro espressioni.

Essere differenzialisti, purché non si parli di una presunta superiorità di

nessuno, non è una bestemmia ma è difesa del patrimonio umano da

un’uniformità che lo sta immiserendo”.

“Tre le caratteristiche fondamentali, secondo Vitruvio, che distinguono

un’architettura: firmitas (solidità), utilitas (funzione), venustas

(bellezza). Dobbiamo ricominciare a costruire e a riqualificare le nostre

città e le nostre periferie secondo questi principi ”.