(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – DL SICUREZZA: COSI’ DIAMO UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE

RICHIESTE DEI CITTADINI LOMBARDI

4 GIU – Un’altra promessa mantenuta dalla Lega, nei confronti di tutta la

Lombardia e delle grandi città, Milano su tutte: l’approvazione definitiva

da parte del Senato al DL Sicurezza, fortemente voluto da Matteo Salvini e

dalla Lega, con il sottosegretario Nicola Molteni, coronando una battaglia

storica del nostro movimento. Un provvedimento che rappresenta

un’importante novità per il pacchetto di misure normative introdotte per

dare maggiore sicurezza ai cittadini e ai territori, introducendo sanzioni

adeguate e più severe per chi non rispetta le leggi.

Con questo pacchetto sicurezza arriva per esempio il via libera agli

sgomberi delle case occupate in appena 24 ore, arriva l’inasprimento delle

pene per borseggiatrici e truffatori di anziani e viene data maggiore

possibilità a uomini e donne delle Forze dell’ordine di garantire la

legalità e la sicurezza dei cittadini, soprattutto quelli più deboli. Era

questa, maggiore sicurezza subito, la richiesta che arrivava dalle città

lombarde e con questo pacchetto di misure diamo una risposta concreta e

immediata”.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier,

sen. Massimiliano Romeo.

Fabrizio Carcano

Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier