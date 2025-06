(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 REFERENDUM: FERRANTE, INCOMPRENSIBILE POLEMICA SU ASTENSIONE. “NON VOTO” LEGITTIMO

“La polemica sull’astensione ai referendum non la capisco. Se la Costituzione prevede, ai fini dell’approvazione dei quesiti, la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, va da sé che “il non voto” è di per sé una legittima espressione di voto. Weekend di solo mare!”.

Lo scrive su X Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di Forza Italia.

