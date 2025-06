(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

Rimini 4 giugno 2025

Politiche di inclusione e integrazione, Rimini condivide il suo documento con la città giovedì 5 in Cineteca

Giovedì 5 giugno, alle ore 14.30, alla Cineteca del Comune di Rimini (via Gambalunga 27), si terrà la presentazione pubblica del documento che raccoglie l’esito di un percorso condiviso volto a rafforzare l’inclusione sociale sul territorio. È un momento aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per confrontarsi sul futuro della città e sulle scelte che riguardano la qualità della convivenza e l’accesso ai diritti, alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni e delle realtà del terzo settore.

Il documento presentato rappresenta il frutto di un lavoro collettivo, nato tra febbraio e marzo attraverso incontri che hanno coinvolto enti locali, associazioni, operatori e realtà sociali. Un confronto costruttivo, da cui è emersa la necessità di dotarsi di una direzione precisa per gli interventi sociali di inclusione e integrazione, capace di superare la frammentarietà e dare continuità agli sforzi già in corso. In altre parole, una vera e propria road map per orientare le scelte future e mettere a sistema politiche, progettualità e risorse.

Il documento individua quattro ambiti strategici – casa, salute, lavoro e partecipazione – attorno ai quali costruire un’azione più organica e coerente. È all’interno di questi spazi che si gioca la possibilità concreta di rendere l’inclusione un fatto quotidiano e strutturale, non solo un insieme di risposte emergenziali. Nel documento verrà affrontato in maniera nuova e dettagliata anche il tema dell’inclusione dei cittadini stranieri residenti, che rappresentano circa il 13% del totale, con un profilo sempre più vario e radicato nel tessuto locale. La presentazione del documento in Cineteca segna dunque non solo una restituzione del lavoro svolto, ma l’avvio di una nuova fase per rendere l’inclusione una responsabilità condivisa, partendo da una mappatura del territorio e dalla partecipazione di chi opera ogni giorno intorno ai temi dell’integrazione.

