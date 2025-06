(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Dossieraggi. Sisler (FdI): Forti dubbi su ritorno Pazzali a presidenza Fiera Milano. Chiarisca sua posizione al più presto

“Pur augurandomi che il dott. Enrico Pazzali possa chiarire al più presto la propria posizione nell’ambito dell’importante inchiesta che lo riguarda, desta forti dubbi il suo repentino ritorno alla presidenza dell’ente in assenza di significativi sviluppi giudiziari. Avevamo già giudicato anomala la decisione di ricorrere all’autosospensione. Adesso autorevocarla, senza che nulla sia cambiato sul piano sostanziale, sembra dare ragione a quelle che allora erano le nostre motivate perplessità. Chiediamo al presidente Fontana se non ritenga che certe decisioni incidano sulla credibilità di un’istituzione pubblica di grande rilievo per Milano e per la Lombardia.”

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

