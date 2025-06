(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Dl Sicurezza. Pogliese (FdI): Siamo con gli italiani che chiedono ordine e regole

“Il dl Sicurezza rende concreto l’impegno di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni per la legalità, la sicurezza e la tutela dei cittadini. Finalmente sarà tutelata la proprietà privata, con l’introduzione di procedure lampo per lo sgombero delle occupazioni abusive e pene più severe per gli occupanti. Giro di vite per i crimini commessi nelle metropolitane e più tutele per le Forze dell’ordine grazie all’introduzione di bodycam e aggravanti per chi aggredisce donne e uomini in divisa. Prevista inoltre la revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati e contrasto al terrorismo. La sinistra ha provato a ostacolarci in tutti i modi ma noi non abbiamo paura di stare dalla parte degli italiani che chiedono ordine e rispetto delle regole”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese.

