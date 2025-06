(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Civitavecchia: Battilocchio (FI): 28 manifestazioni di interesse per post carbone. Avanti spediti

“Si è conclusa ieri la fase per la presentazione delle manifestazioni di interesse nell’ambito della consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il post carbone a Civitavecchia. 28 le proposte presentate: va ora fatta una valutazione attenta della concretezza delle proposte, soprattutto legata a tempi e modalità di realizzazione. Quasi 3 anni fa, assieme al collega Mauro D’Attis, un mio emendamento ha consentito la nascita del Tavolo Istituzionale ad hoc per il post carbone a Civitavecchia:un lavoro continuo, non urlato o spiattellato sui giornali che ha portato a un’attenzione specifica, prevista da apposita norma dello Stato, per Civitavecchia e il suo territorio. Oggi frutti concreti di quel passaggio storico. Inizia ora la fase operativa ma di certo guardiamo, anche grazie a questo percorso, con maggiore positività al futuro del nostro territorio”ha dichiarato Alessandro Battilocchio (FI), primo firmatario, assieme al collega Mauro D’Attis, dell’emendamento che ha portato alla nascita del tavolo istituzionale ad hoc sul post carbone a Civitavecchia.

