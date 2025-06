(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 Referendum: Zanettin (Fi), contrari ad automatismi su cittadinanza, con ius scholae integrazione vera

“Noi siamo contrari alla riduzione tout court del termine da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana, così come siamo contrari a qualsiasi automatismo. Ciò a cui noi puntiamo è una cittadinanza che nasca dall’integrazione nella nostra cultura e nella nostra società. Lo ius scholae prevede un percorso accelerato per chi ha maturato due cicli scolastici. Si tratta quindi di ragazzi che hanno frequentato la scuola, che hanno completato il ciclo scolastico obbligatorio o superato la maturità e che quindi sono integrati a tutti gli effetti. Una semplice riduzione dei tempi non è la strada giusta. Va fatto invece un percorso che valuti e approfondisca l’integrazione nella nostra società e nella nostra cultura da parte dello straniero. Nessun automatismo ma una integrazione vera”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, ospite a Sky Start, che sui tempi di calendarizzazione della proposta di legge ha aggiunto: “Credo che entro la fine della legislatura un dibattito sulla necessità di modificare la legge sulla cittadinanza ci sarà”.