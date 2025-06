(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 Lavoro, Barbera (Prc): “Retrocessione dell’Italia nell’Indice Globale dei

Diritti dei Lavoratori. Un campanello d’allarme per la democrazia”

“Esprimiamo profonda preoccupazione per la retrocessione dell’Italia dal

livello 1 al livello 2 nell’Indice Globale dei Diritti dei Lavoratori

pubblicato dalla Confederazione Sindacale Internazionale (CSI). Questo

declassamento evidenzia un deterioramento significativo delle condizioni

dei lavoratori nel nostro Paese, segnando un allarme per la tenuta

democratica e sociale dell’Italia. Secondo il rapporto della CSI, l’Italia

è ora classificata tra i Paesi con “violazioni ricorrenti” dei diritti

sindacali, accanto a nazioni come Spagna, Francia, Portogallo, Giappone e

Olanda. Tra le criticità segnalate figurano la delegittimazione crescente

delle mobilitazioni sindacali, l’uso sistematico della precettazione per

limitare il diritto di sciopero in settori chiave come trasporti, sanità e

scuola, e l’approvazione del Decreto Sicurezza senza confronto

parlamentare, che limita gravemente il diritto a manifestare pacificamente.

Questi elementi rappresentano un attacco diretto ai principi fondamentali

della nostra Costituzione e ai diritti conquistati con decenni di lotte

sociali. La retorica delegittimante verso le organizzazioni sindacali e

l’adozione di politiche neoliberiste e autoritarie da parte del governo

Meloni stanno erodendo le basi della democrazia partecipativa e del dialogo

sociale. In questo contesto, rinnoviamo il sostegno ai referendum

abrogativi promossi dalla CGIL, che si terranno l’8 e 9 giugno, mirati a

ripristinare diritti fondamentali nel mondo del lavoro, tra cui la

reintegrazione nei casi di licenziamento illegittimo e la regolamentazione

dei contratti a termine. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a

partecipare attivamente a questa consultazione, per difendere i diritti dei

lavoratori e contrastare la deriva autoritaria in atto”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.