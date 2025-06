(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ: MANAGER PER IL FUTURO DELL’EUROPA

Milano, venerdì 6 giugno 2025 | ore 9:00 – 13:00

Auditorium Testori, Palazzo Lombardia | Piazza Città di Lombardia 1

Milano, 3 giugno 2025. In un momento cruciale per il futuro dell’Europa, tra transizione green, rivoluzione digitale e nuove sfide geopolitiche, CEC European Managers, la confederazione che rappresenta oltre un milione di manager in 15 Paesi europei, ha scelto Milano come sede del suo evento annuale più importante.

La conferenza pubblica “Innovazione e sostenibilità: manager per il futuro dell’Europa”, organizzata in collaborazione con Regione Lombardia e CIDA, riunirà i principali attori del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale per delineare una strategia condivisa che tenga insieme crescita economica, coesione sociale e responsabilità ambientale.

Il ruolo dei manager nella costruzione di un’Europa competitiva e resiliente sarà al centro del dibattito, con contributi da parte di autorevoli esponenti delle istituzioni italiane ed europee, esperti internazionali e rappresentanti delle imprese più innovative.

Aprono i lavori:

Maxime Legrand, Presidente CEC European Managers

Stefano Cuzzilla, Presidente CIDA

Valter Quercioli, Presidente Federmanager (federazione aderente a CIDA)

Marco Alparone, Vicepresidente Regione Lombardia

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano

Tommaso Foti, Ministro per le Politiche Europee

Due tavole rotonde, moderate da Silvia Pugi, Vicesegretario Generale CEC, guideranno il confronto:

Innovazione e sostenibilità per la competitività europea (con Cristiana Scelza, Presidente Valore D – Cristina Tomassini, Senior partner Head of Green Transition Fund – François Hommeril, Presidente Cfe-Cgc – Marco Guazzoni, Direttore sostenibilità Vibram – Torkild Justesen, Direttore Lederne)

Le competenze manageriali per affrontare la transizione e rafforzare il modello sociale europeo (con Andreas Miller, Presidente Ledarna – Antonio Calabrò, Presidente Fondazione Assolombarda – Barbara Cominelli, CEO Jll Italy – Francesca Moriani, CEO VAR Group – Maxime Legrand, Presidente CEC)

Accrediti stampa e iscrizioni:

https://www.cida.it/innovazione-e-sostenibilita

CEC European Managers dal 1951 a livello europeo associa le Confederazioni nazionali della dirigenza e rappresenta oltre 1 milione di managers. Essendo una delle 6 parti sociali riconosciute dalla Commissione Europea, CEC si assicura che le questioni manageriali e di leadership siano al centro del dibattito pubblico.