Il 7, l’8 e il 12 giugno Villa Arnò si prepara a ospitare la terza edizione della rassegna giallo nel Verde

Villa Arnò si prepara a ospitare la terza edizione della

rassegna giallo nel Verde

Il via sabato 7 giugno con Alice Bassoli. L’8 giugno toccherà a Vito Franchini.

Il 12 giugno Gabriella Genisi e Barbara Perna

ALBINEA (3 giugno 2025) – Una location suggestiva, un giardino fiabesco,

autori e autrici di primo rilievo: ecco gli ingredienti de “Il Giallo nel Verde”,

rassegna letteraria che si svolgerà per il terzo anno consecutivo nel mese di

giugno nel giardino di Villa Arnò, ad Albinea.

Qui ha sede l’Associazione Arte in Orto APS (firmataria del Patto per la Lettura

del Comune di Albinea), la cui mission è diffondere cultura e bellezza legate

principalmente al verde.

Da anni Arte in Orto dedica gran parte del suo tempo alla cura e all’assistenza

delle persone fragili attraverso progetti di Ortoterapia, legandosi anche ad altre

associazioni del territorio.

Per sostenere questi importanti progetti sociali e per far conoscere le

meraviglie del giardino, Arte in Orto e biblioteca comunale Pablo Neruda hanno

ideato questa rassegna ambientata in una cornice storica e naturale

d’eccezione.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno visto succedersi

sul “palco” di Villa Arnò, Barbara Perna, Alice Basso, Paola Barbato, Fabio Frizzi

e Chiara Moscardelli e una cena con delitto, la terza edizione de “Il Giallo nel

Verde” sta scaldando i motori.

Si partirà sabato 7 giugno alle 18.30 con Alice Bassoli.

Alice Bassoli è nata nel 1981 a Reggio, dove vive e lavora. Inventa storie da

quando è bambina ma ha cominciato a scrivere dopo i trent’anni, ispirata dalla

lettura di due romanzi molto speciali che ancora oggi conserva nel cuore. Il suo

romanzo d’esordio, La ninnananna degli alberi, è arrivato tra i cinque finalisti

del concorso Amazon Storyteller 2022 tra oltre millecinquecento candidature, è

stato pubblicato con successo da Corbaccio e ha vinto il Premio Giallo

Camaiore Opera Prima 2024. Le streghe non dormono è il suo secondo

romanzo.

Bassoli parlerà di come sia possibile realizzare il sogno di scrivere gialli con il

supporto di una grande, incrollabile passione.

Si proseguirà domenica 8 giugno alle 18.30 con Vito Franchini.

Appassionato di musica, antropologia ed Africa, per anni ha pubblicato romanzi

storici e saggi da indipendente, fino alla pubblicazione del suo primo thriller, Il

Predatore di anime (2021), per Giunti editore, che lo ha fatto conoscere al

grande pubblico. Nato nel 1977, origini mantovane, natali persiani, infanzia

trascorsa all’estero. Un titolo accademico, un lavoro avventuroso, riversa nei

suoi scritti le sue esperienze di vita e professionali, e le passioni di sempre. Per

Giunti ha pubblicato Il predatore di anime (2021) e Il 9 che uccide (2022),”il

prezzo della purezza” (2024) scalando in fretta le classifiche italiane. Nel 2023

è uscito anche Tigre d’Africa.

Franchini racconterà com’è il Giallo scritto da chi lo vive in prima persona

quotidianamente.

Il terzo e ultimo appuntamento è fissato per giovedì 12 giugno alle

18.30 con Gabriella Genisi, l’inventrice dell’amatissimo personaggio di

Lolita Lobosco e con Barbara Perna che, messa momentaneamente da

parte Annabella Abbondante, presenterà una nuova protagonista.

Il giardino di Villa Arnò accoglierà le scrittrici di fama internazionale che ci

sveleranno come si inventa un personaggio vincente lo si accompagna per più

libri senza mai far cedere la tensione ma, anzi, aumentando l’attesa di volta in

volta.

Gabriella Genisi nata a Bari nel 1965 è una scrittrice italiana di grande

successo, a cui nel marzo 2022 il comune di Cassano allo Ionio (di cui è

originaria da parte di padre) le ha conferito la cittadinanza onoraria per i suoi

meriti in campo letterario.

Dopo i primi libri di esordio, ha dato vita alla fortunata serie di Lolita Lobosco.

La protagonista dei suoi gialli è un’attraente donna attorno ai quarant’anni con

una passione per le scarpe con il tacco. È l’omologo femminile del Commissario

Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata (e che telefonicamente

“compare” in alcuni romanzi). Lolita “ama combattere le prepotenze e riportare

l’ordine nella vita degli altri. Sa farsi rispettare e non rinuncia alla sua

femminilità, né nell’abbigliamento né nel trucco. È una donna mediterranea nel

carattere e nell’aspetto. Ama la cucina e il suo territorio del Sud ed è

protagonista di una fortunata trasposizione televisiva.

Barbara Perna Vive e lavora a Roma. Ci tiene a precisare che però lei è

Concorso in Magistratura nel 1998 le ha brutalmente stroncato una (forse)

brillante carriera come attrice teatrale comica. Ha svolto il ruolo di giudice

tuttofare un po’ in giro per l’Italia ma il suo cuore è rimasto in Toscana nel

piccolo Tribunale di Montepulciano dove ha lavorato per cinque anni prima di

