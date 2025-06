Dl Sicurezza. Spinelli (FdI): Più sicurezza con nuova normativa per armi ad agenti

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

“Quando le forze dell’ordine vengono aggredite dai violenti nelle manifestazioni di piazza, noi di Fratelli d’Italia non abbiamo dubbi da che parte stare: dalle parti di chi difende l’incolumità di tutti, anche di chi manifesta. Per questo, all’interno del dl Sicurezza, intendo sottolineare l’importanza dell’articolo 28, per il quale ringrazio il Governo, che ha fatto proprio un disegno di legge a mia prima firma con il supporto del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia in Senato”. Così in Aula, durante la discussione generale sul dl Sicurezza, la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli. “Si tratta – prosegue – di un impegno preso negli anni ed oggi mantenuto, l’articolo 28 consente agli agenti l’uso del porto dell’arma di servizio, senza la necessità di ulteriore licenza quando non sono in servizio od operano in borghese. Tutte queste norme confluiscono nell’unico obiettivo di alzare il livello di sicurezza della nostra società, garantire il rispetto della legalità e contrastare il degrado. Del resto – conclude la senatrice Spinelli – la sicurezza non è di destra o di sinistra, è un diritto fondamentale di ogni italiano”.

